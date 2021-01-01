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Три приправы, продлевающие жизнь

Английское издание Express опубликовало список ценных приправ, которые оказывают положительное влияние на организм и помогут сократить вероятность развития онкологии, сахарного диабета 2 типа и некоторых болезней.

Джессика Ниббс, автор статьи рассказала о трех приправах, которые улучшают работу всех систем человеческого организма, защищают его от патогенных бактерий и являются помощниками в борьбе с различными болезнями.

Куркумин – приправа, способствует снижению рисков, связанных с возрастом и рисков развития онкологии. Обладает антиоксидантными свойствами, а также подавляет процесс деградации клеточных мембран, что может привести к развитию различных заболеваний. Наблюдения показали, что больные, употребляющие по 4 грамма куркумина в день, снизили развитие патологии толстой кишки на 40%, хотя этот процесс вел к развитию онкологии.

Корица считается незаменимым ингредиентом в рационе питания больных сахарным диабетом 2 типа. Кроме того, она способствует снятию воспаления в организме. По мнению многих экспертов, экстракт и масло корицы может снизить количество онкологических клеток в крови.

Шалфей оказывает эффективное действие в улучшении работы мозга, болезни Альцгеймера и профилактических мероприятий при болезнях сердца. 

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