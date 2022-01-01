Продукты для профилактики деменции

Защититься от возрастных проблем с памятью и мышлением и предотвратить развитие деменции можно при помощи правильного питания. О полезных продуктах, употребление которых уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

"Питание — один из основных факторов, определяющих вероятность развития того или иного заболевания. И деменция здесь, безусловно, не исключение. Для того, чтобы поддерживать свой мозг в хорошем состоянии, нужно уделить некоторое внимание своей диете", — говорят зарубежные эксперты.

Среди веществ, защищающих мозг от деменции, следует отметить растительные полифенолы, антиоксиданты (например, витамины C и E), витамины B6 и B12, а также омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Соответственно, продукты для профилактики старческого слабоумия нужно подбирать исходя из содержания перечисленных веществ.

Это зеленые овощи, темные ягоды, бобовые, цельнозерновые, а также продукты с высоким содержанием разных полезных жиров. Среди последних можно выделить семена тыквы, льна и рапса, оливки, жирную морскую рыбу, а также орехи. Если в вашем ежедневном рационе присутствует все названное, то ваши шансы дожить до старости и не обзавестись деменцией значительно повышаются.