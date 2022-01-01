Кофе: необычные рецепты мира

Кофе – напиток бодрости и хорошего настроения. Но знаете ли вы, что способы приготовления этого ароматного напитка в каждой стране имеют свои особенности, а некоторые рецепты и вовсе поражают? Узнаем вместе о самых необычных рецептах!

Вьетнам

Горячий кофе смешивают с яичным желтком и сгущенным молоком.

Также Вьетнам славится своим традиционным кофе со льдом. Через молотый кофе прокапывает кипяток в специальном прессе. В стакан добавляют сгущенку и лед. Существует разновидность рецепта с добавлением какао.

Финляндия

На дно чашки кладут лапландский сыр и наливают горячий кофе. Национальный сыр финны делают из коровьего молока, добавляя к нему козье или оленье. Кофе с сыром, согласитесь, очень необычное сочетание.

Италия



Какого было наше удивление, когда мы узнали, что с кофе может сочетаться лимон! Это стало настоящим открытием. Перед подачей дольку лимона разминают о дно чашки, а после заливают эспрессо. Имя такому напитку – эспрессо романо. Удивительно, как по-новому раскрывается и звучит вкус кофе в сочетании с цитрусовым.

Аргентина

Аргентинская Лагрима – скорее молочный напиток с добавлением кофе. В густую, пышную молочную пену добавляется пара капель свежесваренного ароматного напитка.

Испания

Смешиваем сгущенное молоко и коровье молоко в соотношении 1:1. Такая смесь носит название – leche y leche. Вливаем эспрессо – испанский бонбон готов!

Марокко

Эта арабская страна славится своими специями и пряностями. На культуре приготовления кофе этот факт отобразился самым интересным образом.

В Марокко кофейные бобы перемалывают с черным перцем, кунжутными семенами и мускатным орехом. Вы точно не забудете этот вкус! Напиток выходит поистине сильный!

Гонконг

А знали ли вы, что кофе можно смешивать с чаем в одной чашке! Интересно, правда? Мы тоже были приятно удивлены новому рецепту любимого напитка, который можно приготовить дома.

Для кофе «Аля Гонконг» нам необходимо: 4 шт черного пакетированного чая, 2 шота эспрессо, сгущенное молоко по вкусу и черный перец. Смешайте два горячих напитка вместе, добавьте остальные ингредиенты и наслаждайтесь новым, неповторимым напитком.

Греция

Сегодня таким кофейным напитком, как Фраппе никого не удивишь. Его можно испробовать в практически в каждой кофейне любой страны мира. Но мало кто знает, что рецепт оригинального «frappe» появился именно в Греции.

Итак, приготовление: кофе, молоко, мороженное, холодная вода, лед. Идеальный и вкусный напиток готов.

Германия

Кофе и алкоголь – не новая традиция. В Германии, например, готовят напиток «Фарисей» с добавлением рома. Большая порция алкоголя скрыта свежим кофе, взбитыми сливками и присыпана шоколадной крошкой. Так что мы смело можем записать немецкий «Фарисей» в разряд бодрящих алкогольных напитков.

Сенегал

Этот кофе отличается уже на стадии обжарки. В этот момент к нему добавляют гвинейский перец и гвоздику. После заваривают классическим образом.

Турция

Кофе с чесноком и медом! Можете ли вы вообразить такой вкус? Мы с трудом. Это точно нужно попробовать. Такой напиток носит название «Рецепт старого мавра».

Ямайка

Еще один рецепт в составе которого обнаруживается цитрусовые. На Ямайке готовят кофе с ромом, добавляя в него дольку сочного апельсина.

Австралия

Местный «Флэт Уайт» придется по вкусу любителям Латте. Эспрессо плюс сильно нагретое коровье молоко и пышная пена. Готово!

Мексика

Мексика радует искателя идеального вкуса своим традиционным рецептом. В горячий кофе добавляют тростниковый сахар и палочку корицы. Подают в красивых глиняных чашках. По словам мексиканцев, такая чаша лучшим образом сохраняет вкус и аромат.

Бразилия

Особенность традиции этой страны – перемолотые кофейные зерна варят с сахаром

Португалия

Одним из самых поразительных рецептов оказался португальский «Мазагран». Сочетание кофейных бобов, лимонада и лимонного сока обескуражит даже самого опытного ценителя. Интересно, что рецепт зародился на Алжире, но именно в Португалии решили добавлять вместо воды лимонад. Создав тем самым уникальный вкус.

Ирландия

Многим знаком ирландский кофе. Напиток так нравится ценителям необычного вкуса, что его подают и за пределами страны. Крепкий кофе, виски и сахар. Жгучее сочетание, не правда ли?