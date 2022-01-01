Кофе: необычные рецепты мира
Кофе – напиток бодрости и хорошего настроения. Но знаете ли вы, что способы приготовления этого ароматного напитка в каждой стране имеют свои особенности, а некоторые рецепты и вовсе поражают? Узнаем вместе о самых необычных рецептах!
Вьетнам
Горячий кофе смешивают с яичным желтком и сгущенным молоком.
Также Вьетнам славится своим традиционным кофе со льдом. Через молотый кофе прокапывает кипяток в специальном прессе. В стакан добавляют сгущенку и лед. Существует разновидность рецепта с добавлением какао.
Финляндия
На дно чашки кладут лапландский сыр и наливают горячий кофе. Национальный сыр финны делают из коровьего молока, добавляя к нему козье или оленье. Кофе с сыром, согласитесь, очень необычное сочетание.
Италия
Какого было наше удивление, когда мы узнали, что с кофе может сочетаться лимон! Это стало настоящим открытием. Перед подачей дольку лимона разминают о дно чашки, а после заливают эспрессо. Имя такому напитку – эспрессо романо. Удивительно, как по-новому раскрывается и звучит вкус кофе в сочетании с цитрусовым.
Аргентина
Аргентинская Лагрима – скорее молочный напиток с добавлением кофе. В густую, пышную молочную пену добавляется пара капель свежесваренного ароматного напитка.
Испания
Смешиваем сгущенное молоко и коровье молоко в соотношении 1:1. Такая смесь носит название – leche y leche. Вливаем эспрессо – испанский бонбон готов!
Марокко
Эта арабская страна славится своими специями и пряностями. На культуре приготовления кофе этот факт отобразился самым интересным образом.
В Марокко кофейные бобы перемалывают с черным перцем, кунжутными семенами и мускатным орехом. Вы точно не забудете этот вкус! Напиток выходит поистине сильный!
Гонконг
А знали ли вы, что кофе можно смешивать с чаем в одной чашке! Интересно, правда? Мы тоже были приятно удивлены новому рецепту любимого напитка, который можно приготовить дома.
Для кофе «Аля Гонконг» нам необходимо: 4 шт черного пакетированного чая, 2 шота эспрессо, сгущенное молоко по вкусу и черный перец. Смешайте два горячих напитка вместе, добавьте остальные ингредиенты и наслаждайтесь новым, неповторимым напитком.
Греция
Сегодня таким кофейным напитком, как Фраппе никого не удивишь. Его можно испробовать в практически в каждой кофейне любой страны мира. Но мало кто знает, что рецепт оригинального «frappe» появился именно в Греции.
Итак, приготовление: кофе, молоко, мороженное, холодная вода, лед. Идеальный и вкусный напиток готов.
Германия
Кофе и алкоголь – не новая традиция. В Германии, например, готовят напиток «Фарисей» с добавлением рома. Большая порция алкоголя скрыта свежим кофе, взбитыми сливками и присыпана шоколадной крошкой. Так что мы смело можем записать немецкий «Фарисей» в разряд бодрящих алкогольных напитков.
Сенегал
Этот кофе отличается уже на стадии обжарки. В этот момент к нему добавляют гвинейский перец и гвоздику. После заваривают классическим образом.
Турция
Кофе с чесноком и медом! Можете ли вы вообразить такой вкус? Мы с трудом. Это точно нужно попробовать. Такой напиток носит название «Рецепт старого мавра».
Ямайка
Еще один рецепт в составе которого обнаруживается цитрусовые. На Ямайке готовят кофе с ромом, добавляя в него дольку сочного апельсина.
Австралия
Местный «Флэт Уайт» придется по вкусу любителям Латте. Эспрессо плюс сильно нагретое коровье молоко и пышная пена. Готово!
Мексика
Мексика радует искателя идеального вкуса своим традиционным рецептом. В горячий кофе добавляют тростниковый сахар и палочку корицы. Подают в красивых глиняных чашках. По словам мексиканцев, такая чаша лучшим образом сохраняет вкус и аромат.
Бразилия
Особенность традиции этой страны – перемолотые кофейные зерна варят с сахаром
Португалия
Одним из самых поразительных рецептов оказался португальский «Мазагран». Сочетание кофейных бобов, лимонада и лимонного сока обескуражит даже самого опытного ценителя. Интересно, что рецепт зародился на Алжире, но именно в Португалии решили добавлять вместо воды лимонад. Создав тем самым уникальный вкус.
Ирландия
Многим знаком ирландский кофе. Напиток так нравится ценителям необычного вкуса, что его подают и за пределами страны. Крепкий кофе, виски и сахар. Жгучее сочетание, не правда ли?